POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen/ Dwergte- Diebstahl aus Neubau

Zwischen Dienstag, 20. Oktober 2020, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 21. Oktober 2020, 07.45 Uhr, kam es im Wöstenweg zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem dortigen Neubau und entwendete aus diesem Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel. 04475-941220) entgegen.

Essen (Oldenburg)- Einbruch in Baustellencontainer

Zwischen Dienstag, 20. Oktober 2020, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 21. Oktober 2020, 10.00 Uhr, kam es in der Sandloher Straße auf einer Baustelle zu einem Einbruch. Ein unbekannter Täter brach zwei Baustellencontainer auf und entwendete aus diesem diverse Bauwerkzeuge. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Essen (Oldenburg) (Tel. 05434-924700) in Verbindung zu setzen.

Garrel- Versuchter Einbruch in Bäckerei

Zwischen Montag, 19. Oktober 2020, 18.00 Uhr, und Dienstag, 20. Oktober 2020, 16.00 Uhr, kam es in der Hauptstraße bei einer dortigen Bäckerei zu einem versuchten Einbruch. Ein unbekannter Täter versuchte eine seitliche Eingangstür aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Cloppenburg- Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, 21. Oktober 2020, zwischen 05.55 Uhr und 09.15 Uhr, kam es in der Bether Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter zerschlug eine Fensterscheibe eines weißen VW FOX. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Höltinghausen- Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, 21. Oktober 2020, gegen 22.48 Uhr, kam es in der Eschstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter schlug die Fensterscheibe eines grauen Dacia Duster ein, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel. 04473- 932180) entgegen.

Cloppenburg- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Mittwoch, 21. Oktober 2020, gegen 23.48 Uhr, befuhren Polizeibeamte mit einem Streifenwagen die Emsteker Straße. Vor diesen fuhr ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg. An einer Kreuzung missachtete der PKW-Fahrer das Rotlicht einer Ampelanlage und setzte seine Fahrt fort. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Fahrer in Schlangenlinien fuhr. Die Polizeibeamten führten eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Beamten der Verdacht, dass der 27-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Beschlagnahme des Führerscheins.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 21. Oktober 2020, gegen 12.05 Uhr, kam es im Hagenweg in Höhe Pingel-Anton-Platz zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel befuhr den Hagenweg in Richtung Arbeitsamt. Als dieser nach rechts auf den Pingel-Anton-Platz auffahren möchte, übersah er einen 59-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg, welcher den Radweg in gleicher Richtung befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 59-Jährige und stürzte vom Fahrrad gegen einen Pfosten. Hierbei verletzte sich der 59-Jährige leicht.

