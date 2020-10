Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldbg.) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 21. Oktober 2020, kam es um 07.50 Uhr an der Kreuzung der Cloppenburger Straße zur Beverner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen musste an der Kreuzung verkehrsbedingt halten. Dies erkannte eine 39-jährige nachfolgende Pkw-Fahrerin aus Lastrup zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. Der Wagen der Lastruperin musste abgeschleppt werden.

Emstek - Verfolgungsfahrt und Straßenverkehrsgefährdung vom 18. Oktober 2020, Betroffene gesucht

Wie bereits berichtet kam es am Sonntag, 18. Oktober 2020, gegen 02.50 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt und Gefährdung des Straßenverkehrs. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4736997 Es werden nun mögliche Betroffene gesucht, die durch den Fahrer des schwarzen Renault Clio gefährdet wurden. Zwischen 02.50 und 02.55 Uhr kam es im Bereich des Alten Emsteker Weges in Cloppenburg zu waghalsigen Fahrmanövern. Anschließend kam es zwischen 02.55 und 03.00 Uhr zwischen Höltinghausen und Emstek auf der Hauptstraße bzw. der Höltinghauser Straße zu möglichen Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Zeugen und insbesondere Betroffene werden gebeten sich bei der Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell