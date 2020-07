Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Raser auf der B10 gefilmt und kontrolliert

Pirmasens - B10 (ots)

Am Donnerstag, gegen 14:00 Uhr, videografierten Beamte der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern (Provida-Team) mit einem zivilen Polizeifahrzeug, das mit dem "Videonachfahrsystem" ausgestattet ist, einen viel zu schnell fahrenden, hochmotorisierten Pkw. Die verschiedenen Messungen zwischen Hinterweidenthal und Pirmasens-Haseneck ergaben bei jeweils vorgeschriebenen 100 Km/h eine Nettoüberschreitung von 59 Km/h. In vergleichbaren Fällen wird grundsätzlich der "Vorsatz" geprüft, was zu einer Verdopplung der Geldbuße führt. In diesem Fall muss der Betroffene dann mit 480 Euro Bußgeld, 2 Punkten und 1 Monat Fahrverbot rechnen. Nach eigenen Anga-ben hatte der Fahrer schon einmal den Führerschein wegen Überschreitung der 8-Punkte-Grenze abgeben müssen. Auch das wird sicherlich in die Würdigung des Falles mit einfließen. pips

