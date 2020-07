Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 19jähriger Serientäter in Jugendstrafanstalt eingeliefert

Hauenstein (ots)

Am Dienstag wurde in der gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizeidirektion Pirmasens über den Ermittlungserfolg hinsichtlich eines 19jährigen Serientäters berichtet. Am frühen Donnerstagmorgen stellte sich der ohnehin per Haftbefehl gesuchte Mann aufgrund des bestehenden Fahndungsdrucks auf der Polizeiinspektion Pirmasens. Noch am gleichen Tag wurde er in Zweibrücken dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Jugendstrafanstalt verschubt. kips

