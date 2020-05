Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Randalierer wird Haftrichter vorgeführt - Polizei ermittelt wegen Verdacht des Rauschgifthandels

Neuss (ots)

In der Nacht zum Dienstag (19.05.), gegen 00:10 Uhr, musste die Polizei zu einer Anschrift an der Preußenstraße ausrücken. Ein 31-jähriger Wohnungsinhaber randalierte in der Wohnung und warf mit Gegenständen aus seinem Fenster im zweiten Obergeschoss. Beim Eintreffen der Polizei verbarrikadierte der Mann die Eingangstür.

Während zunächst über einen längeren Zeitraum hinweg durch die verschlossene Wohnungstür mit dem 31-Jährigen kommuniziert wurde, zeigte er erhebliche Stimmungsschwankungen. Da er trotz Ansprache der Beamten die Türe nicht öffnete, musste diese gewaltsam geöffnet werden.

Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten in der Wohnung des offensichtlich unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss stehenden Randalierers 450 Gramm Haschisch und 270 Gramm Marihuana sicher. Der Neusser wurde wegen Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen. Die andauernden Ermittlungen übernahmen Beamte des Neusser Fachkommissariats. Der 31-Jährige, der bereits in der Vergangenheit wegen Betäubungsmitteldelikten aufgefallen war, wird am Dienstagnachmittag (19.05.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

