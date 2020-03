Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Frau nach Öffentlichkeitsfahndung identifiziert

Haselünne (ots)

Wie bereits berichtet ist es am Montagnachmittag im Combi-Markt in Haselünne zu einem außergewöhnlichen Zwischenfall gekommen. Gegen 15.25 Uhr verstieß dort eine bislang unbekannte Frau mehrfach gegen die geltenden Hygienevorschriften hinsichtlich der Corona Krise. Trotz mehrfacher Hinweise durch das Marktpersonal, änderte sie ihr Verhalten nicht. Sie beleidigte die Marktleiterin und spuckte diese unvermittelt an. Dank der eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung konnte sie nun identifiziert werden. Die Polizei bittet darum, das geteilte und auf sonstigem Wege veröffentlichte Bildmaterial wieder zu löschen.

