Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Bratpfanne auf Herd vergessen

Freren (ots)

Am Dienstagabend ist es an der Kirchwallstraße zu einem Brand in einem dortigen Mehrfamilienhaus gekommen. Ein Bewohner des ersten Obergeschosses vergaß gegen 20 Uhr eine Pfanne mit Bratwürstchen auf dem eingeschalteten Herd. Zwei Personen mussten wegen der starken Rauchentwicklung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr entfernte die Bratpfanne und lüftete das Gebäude. Nennenswerte Schäden sind nicht entstanden.

