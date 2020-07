Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 30.07.2020, 09:50 Uhr - 11:40 Uhr Ort: Zweibrücken, Etzelweg 101 SV: Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren an einem am rechten Fahrbahnrand in Richtung Mittelbach geparkten roten Subaru Justy dessen linken Außenspiegel, der dabei beschädigt wurde (Sachschaden ca. 300 EUR). Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er dürfte einen Schaden an seinem rechten Außenspiegel davongetragen haben.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

