Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Minigolfanlage; Sicherstellung von Diebesgut

Zweibrücken (ots)

Zeit: 29.07.2020, 14:00 Uhr - 30.07.2020, 09:45 Uhr Ort: Zweibrücken, Geschwister-Scholl-Allee 13 SV: Bislang unbekannte Täter traten die Zugangstür zum frei zugänglichen Kassenhaus des Minigolfplatzes ein und stahlen je eine Packung mit 48 Mehrweg-PET-Halbliterflaschen Coca-Cola, Fanta und Mezzo-Mix (zusammen 144 Flaschen). Große Teile des Diebesguts entdeckten Beamte der Polizeiinspektion Zweibrücken am Morgen des 30. Juli bei weiteren Ermittlungen zu einem Einsteigediebstahl in ein Hotel im Rosengartenweg, der nur wenige Stunden zuvor gegen 01:00 Uhr in der Nacht stattgefunden hatte und bereits polizeilich aufgenommen war. Die Getränkeflaschen vom Minigolfplatz waren in einem Gebüsch neben dem besagten Hotel - und somit nicht weit von der Minigolfanlage entfernt - versteckt. Es könnte ein Tatzusammenhang zu dem Einsteigediebstahl bestehen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Mitteilung etwaiger verdächtiger Beobachtungen im Bereich Geschwister-Scholl-Alle 13 in der Nacht zum 30. Juli. | pizw

