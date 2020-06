Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Vermisstes Kind auf Usedom dank Polizei wieder an Mutter übergeben

Bild-Infos

Download

Heringsdorf (ots)

Heute Mittag (25.06.2020, 13:00 Uhr) hat eine Mitarbeiterin der Bundespolizei, welche privat unterwegs war, an einem Strandaufgang zwischen dem Seebad Ahlbeck und der deutsch-polnischen Grenze ein 6-jähriges Kind festgestellt, welches nicht sagen konnte, wo sich ihre Eltern befinden. Die Frau verständigte daraufhin das Polizeirevier Heringsdorf. Über das Gemeinsame Zentrum der Deutsch-Polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Swiecko wurde die polnische Polizei in Swinemünde informiert. Hierbei stellte sich heraus, dass das kleine Mädchen bereits durch ihre 47-jährige Mutter vermisst wurde. Die beiden stammen aus dem Bundesland Brandenburg und verbringen ihren Urlaub in der Region.

Währenddessen haben Beamte des Polizeireviers Heringsdorf das kleine Mädchen mit dem neuen Elektromobil UTV am Strandaufgang von Ahlbeck in Obhut genommen und nach Absprache mit der Polizei Swinemünde zur deutsch-polnischen Grenze gebracht. Die polnischen Kollegen brachten gleich die Mutter des Mädchens mit, sodass Mutter und Tochter schnell wieder vereint werden konnten.

Alle Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell