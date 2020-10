Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Versuchte räuberische Erpressung/ schwerer Raub auf Tankstelle +++ Tatverdächtiger ermittelt

Am Sonntag, 18. Oktober 2020, gegen 16.09 Uhr, kam es in Lohne in der Lindenstraße in einem Verkaufsraum einer dortigen Tankstelle zu einer Raubstraftat. Ein anfangs unbekannter, maskierter Täter betrat den Verkaufsraum der Tankstelle und ging zielgerichtet auf einen 50-jährigen Kassierer aus Lohne zu. Hinter dem Tresen forderte der Täter unter Vorhalt eines Messers von dem Kassierer, die Kasse zu öffnen und ihm das Geld auszuhändigen. Als sich der 50-Jährige weigerte und zeitgleich eine weitere Person den Tankstellen-Shop betrat, brach der Täter die Tathandlung gegenüber dem Kassierer ab und raubte zwei Schachteln Zigaretten aus der Auslage. Bei der Flucht aus dem Verkaufsraum stellte sich der hinzugekommene Kunde dem Täter in den Weg. Daraufhin täuschte der Täter einen körperlichen Angriff unter Vorhalt des mitgeführten Messers vor, wodurch der Kunde zurückwich, sodass dem Täter die Flucht gelang. Im Rahmen der sofort eingeleiteten und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter zunächst nicht angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zu einem 16-Jährigen aus Lohne, welcher im Verdacht steht, die Tat im Verkaufsraum der Tankstelle begangen zu haben. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 20. Oktober 2020, 12.00 Uhr und Mittwoch, 21. Oktober 2020, 10.00 Uhr kam es in der Münsterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte die Dachrinne eines dortigen Wohnhauses. Anschließend entfernte der Unbekannte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell