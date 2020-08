Polizei Düsseldorf

POL-D: Holthausen - Streit eskaliert - Zwei Männer zum Teil lebensgefährlich verletzt - Täter auf der Flucht - Mordkommission eingerichtet - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft und der Polizei

Freitag, 28. August 2020, 23.45 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der gestern kurz vor Mitternacht auf der Münchener Straße Ecke Bonner Straße zwei Männer zum Teil lebensgefährlich verletzt worden sind. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Tatverdächtigen befinden sich auf der Flucht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Beamten der "MK Zwilling" gerieten zwei Brüder (beide 39 Jahre alt) mit einer Personengruppe, bestehend aus einer Frau und vier Männern, auf der Straße in einen Streit. Im weiteren Verlauf griff mindestens ein Mann aus der fünfköpfigen Gruppe einen der beiden 39-Jährigen mit einem Messer an und verletzte ihn lebensgefährlich. Er musste vor Ort durch die Rettungskräfte reanimiert und mit einem Notarztwagen in eine Klinik gebracht werden. Er wurde zwischenzeitlich notoperiert. Sein Bruder erlitt leichte Verletzungen, die ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Tatverdächtigen sind etwa 20 Jahre alt. Zwei der Männer sollen eine Cap getragen haben. Die Frau hat lange blonde Haare.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 11 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

