Polizei Düsseldorf

POL-D: Straßenbahnunfall in Bilk - 88-Jähriger von Zug der Linie U 73 erfasst und schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Straßenbahnunfall in Bilk - 88-Jähriger von Zug der Linie U 73 erfasst und schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Donnerstag, 27. August 2020, 16 Uhr

Bei der Kollision mit einem Zug der Linie U 73 gestern Nachmittag in Bilk erlitt ein 88-jähriger Düsseldorfer schwere Verletzungen. Lebensgefahr konnte am Abend nicht ausgeschlossen werden. Die Unfallermittlungen dauern an.

Nach dem bisherigen Stand trat der Mann zur Unfallzeit im Bereich der Haltestelle Witzelstraße - Christophstraße auf die Gleise, ohne auf die in Richtung Innenstadt einfahrende Bahn zu achten. Er wurde von dem Zug erfasst und auf den Bahnsteig geschleudert. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Ersthelfer und Zeugen kümmerten sich bis zum Eintreffen des Notarztes um den Mann. Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war vor Ort.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell