POL-D: ++Folgemeldung der Autobahnpolizei++ - Sperrung der A 44 - Starke Windböen sorgten gestern für Verkehrsbehinderungen bis in den späten Abend

Mittwoch, 26. August 2020, 8.00 - 22.00 Uhr

Wie gestern mit Pressemeldung von 12.31 Uhr berichtet, sorgten starke Windböen auf der A44 zwischen dem Dreieck Jackerath und dem Autobahnkreuz Holz für erhebliche Verkehrsstörungen.

Die Sperrungen in dem beschriebenen Bereich mussten bis gestern in den späten Abend aufrechterhalten bleiben. In unregelmäßigen Abständen kam es immer wieder zu sehr starken Sturmböen und Staubaufwirbelungen, die die Sicht beeinträchtigten. Lkw und Pkw-Gespanne drohten umzukippen und mussten teilweise bis auf Schrittgeschwindigkeit herunterbremsen. Als der Wind abflaute, konnten die Sperrungen aufgehoben werden. Der Verkehr staute sich sowohl auf der A44, als auch auf der A46 und der A61 zeitweilig mehrere Kilometer zurück.

