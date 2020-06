Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 13-Jährige stellte sich selbst auf Polizeiwache

Bielefeld (ots)

Am frühen Morgen des gestrigen Tages (28.06.2020) erschien ein dreizehnjähriges Mädchen auf der Wache der Bundespolizei im Bielefelder Hauptbahnhof. Sie gab an, dass sie als vermisstes Kind zur Fahndung ausgeschrieben sei.

Diese Aussage überprüften die Polizeibeamten umgehend. Das Mädchen sollte Recht behalten, sie war tatsächlich aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Bielefeld abgängig und zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben.

Nach telefonischer Rücksprache mit der Jugendeinrichtung, in der das Mädchen in Bielefeld untergebracht ist, wurde sie von Mitarbeitern der Einrichtung abgeholt und in dessen Obhut übergeben.

