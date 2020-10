Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Zwischen Dienstag, 20. Oktober 2020, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 21. Oktober 2020, 10.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eines Transporters oder Lkw in Vechta, Münsterstraße, vermutlich beim Rangieren die Dachrinne eines Hauses. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzten, Tel.: 04441-943-0.

Holdorf- Betrug am Telefon/ Flasche Microsoft Mitarbeiter

Am Dienstag, 20. Oktober 2020. kam es im Bereich Holdorf zu einem Betrug. Ein 64-Jähriger erhielt einen Anruf von einem vermeintlichen Microsoft Mitarbeiter. Der Anrufer behauptete, dass der 64-Jährige Opfer eines Hackerangriffs geworden sei und nun ein Sicherheitsprogramm auf seinen Rechner gespielt werden müsse. Im Glauben, es mit einem echten Mitarbeiter zu tun zu haben, teilte der 64-Jährige dem Anrufer seine Daten mit. Zudem wurde vom Konto des 64-Jährigen ein Geldbetrag auf ein ausländisches Konto überwiesen. Diese Vorgehensweise wurde dem gutgläubigen 64-Jährigen als Lockmittel für den angeblichen Hacker verkauft. Im Anschluss der Telefonate erkundigte sich der 64-Jährige im Internet und wurde dann auf die Betrugsmasche aufmerksam. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Die angeblichen, häufig nur Englisch oder gebrochen Deutsch sprechenden Microsoft-Mitarbeiter behaupten, dass der Rechner des Angerufenen Fehler aufweise, von Viren befallen oder gehackt worden sei oder ein neues Sicherheitszertifikat benötigt werde. Die Täter bieten ihre Hilfe an. In diesem Fall beenden Sie am besten gleich das Telefongespräch. Hinter dem Anruf stecken höchstwahrscheinlich Betrüger, die keine Servicemitarbeiter von Microsoft sind. Mithilfe von Programmen, welches die Angerufenen installieren sollen, erhalten die Betrüger Zugriff auf Rechner und können Daten, wie zum Beispiel Passwörter erlangen. Zudem fordern die Täter auch Geld für ihre vermeintliche Service-Leistung oder für abgelaufene Lizenzen. Gehen Sie auf keinen Fall auf die Forderungen ein.

Weitere Hinweise zur Betrugsmasche und Verhaltenshinweise für Personen, die Opfer eines solchen Betruges geworden sind, sind auf der Internetseite Polizeiliche Kriminalprävention unter dem Link abrufbar: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Mittwoch, 21. Oktober 2020, gegen 15.55 Uhr, befuhr eine 59-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden mit einem Pkw die Osnabrücker Straße, als sie mit ihrem Fahrzeug alleinbeteiligt in einem Kurvenbereich von ihrem Fahrstreifen abkam und auf die Gegenfahrbahn geriet. Eine entgegenkommende 39-jährige PKW-Fahrerin aus Ibbenbühren konnte gerade noch ausweichen. Im Anschluss kam die 59-Jährige von der Straße ab und kollidierte mit einem Verteilerkasten, einem Gartenzaun und einem Straßenschild. Die Fahrzeugführerin wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird bisher auf 30.550,00 Euro geschätzt. Ursächlich für den Verkehrsunfall könnte nach ersten Erkenntnissen ein Sekundenschlaf der PKW-Fahrerin gewesen sein.

Lohne- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 21. Oktober 2020, gegen 16.45 Uhr, kam es in Langweger Straße in Höhe der Einmündung Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne und eine 35-jährige PKW-Fahrerin aus Lohne befuhren die Langweger Straße in Richtung Dinklager Straße. An der Einmündung zur Dinklager Straße musste der 50-Jährige verkehrsbedingt halten. Dies übersah die 35-Jährige und fuhr auf dem PKW des 50-Jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 35-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

