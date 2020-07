Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gartengerätschaften entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Dögeroder Straße, Dienstag, 14.07.20, 10.00 Uhr - Mittwoch, 15.07.20, 10.30 Uhr

KALEFELD (schw) - In dem Zeitraum Dienstag, 14.07.20, 10.00 Uhr bis Mittwoch, 15.07.20, 10.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von einem, in Kalefeld an der Dögeroder Straße gelegenen Grundstück eine Gardena Elektroheckenschere und eine Stihl Motorsäge. Der oder die Täter betraten in dem o.g. Tatzeitraum das Grundstück in der Dögeroder Straße und entwendeten von einem Gartenunterstand die Heckenschere und aus einem, vom Garten aus zugänglichem Kellerraum die Motorsäge des 78-jährigen geschädigten Eigentümers. Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 500,- EUR. Zeugen, die in dem o.g. Tatzeitraum in der Dögeroder Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kalefeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell