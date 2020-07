Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Moringen, Northeimer Straße/ Fühlingsweg, Dienstag, 14.07.2020, 08.00 Uhr - 08.50 Uhr

MORINGEN (köh) - Die Geschädigte parkte ihren Pkw Hyundai im o.a. Zeitraum auf den Kundenparkplätzen zweier Einzelhandelsgeschäfte und stellte später an ihrer Wohnanschrift einen Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Von 08.00 Uhr - 08.30 Uhr parkte sie ihren grauen Hyundai i10 mit Northeimer Kennzeichen zunächst auf dem Parkplatz des Netto-Marktes. Gegen 08.30 Uhr fuhr die Geschädigte zum Rewe-Markt und stellte dort ihren Pkw für die Dauer ihres Einkaufes (bis ca. 08.50 Uhr) auf dem Parkplatz ab. Der Hyundai wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die durch den Unfall entstandenen Lackkratzer führen vom Vorderrad des Hyundai bis zum hinteren Radkasten.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moringen unter 05554-998930 entgegen.

