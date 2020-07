Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Diebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck Einbeck Dassel - Ilmestraße und Markoldendorf - Am Kleve; 28./29.06.2020

DASSEL ( Fi ) -

In der Nacht vom 28.06. auf den 29.06. wurden in den Ortschaften Dassel und Markoldendorf durch bisher unbekannte Täter aus den Ablaufrinnen des Straßenrandes die Ablaufgitter herausgenommen. Die Gullideckel in der Ortschaft Markoldendorf sind im Nahbereich nicht mehr aufzufinden und wurden vermutlich entwedet. In der Ortschaft Dassel kam es durch das Herausnehmen der Gullideckel dazu, dass ein 22-jähriger Fahrradfahrer aus Göttingen mit seinem Fahrrad in den nicht abgedeckten Gulli fuhr und dadurch zu Sturz kam.

Am Fahrrad entstand Sachschaden. Der Fahrradfahrer wurde nicht verletzt.

Ein Tatzusammenhang wird, seitens der Polizei nicht ausgeschlossen, daher werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei Einbeck oder der Polzeistation Dassel zu melden.

