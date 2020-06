Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200629 - 0639 Frankfurt-Sachsenhausen: Hauswand beschmiert - Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Sonntag auf Montag (29.06.2020) konnten auf der Gerbermühlstraße zwei junge Männer festgenommen werden, welche mit Farbe eine Hauswand beschmiert hatten.

Ein Anwohner beobachtete gegen 01:55 Uhr, wie sich drei Personen in Höhe der Hausnummer 18 mit Farbe an einer Hausfassade zu schaffen machten und verständigte umgehend die Polizei. Während dieser noch selbst einen der "Maler" vor Ort festhielt, konnte eine herannahende Streife den zweiten widerstandslos festnehmen. Dem dritten Tatverdächtigen gelang unerkannt die Flucht. Die Ermittlungen zu diesem dauern an. Die Beamten stellten bei den Festgenommenen Farbrolle und Farbeimer sowie die farbverschmierte Oberbekleidung sicher. Die zwei 20 und 21-Jährigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

