Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Bilanz einer Geschwindigkeitskontrolle

Niederkrüchten: (ots)

Am Montag überwachten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes die Geschwindigkeit auf der K 9 in Boscherhausen. Hier sind 70 Stundenkilometer als maximal zulässige Geschwindigkeit erlaubt.

Zwischen 09:30- 15:00 Uhr haben die Einsatzkräfte die Geschwindigkeit von 2423 Fahrzeugen überprüft. Davon waren 48 zu schnell unterwegs, konnten ihren Verstoß aber mit einem Verwarngeld büßen. Drei Fahrer aber waren nach Toleranzabzug mehr als 21 km/h zu schnell gefahren. Zwei von ihnen droht neben dem Bußgeld in Höhe von 70 Euro zusätzlich einen Punkt in Flensburg. Verantwortungslos handelte ein 35-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Heinsberg, der In Richtung Elmpt raste: Seine gemessene Geschwindigkeit betrug 126 km/h. Nach Abzug des Toleranzwertes von 4 km/h, beträgt die Geschwindigkeitsüberschreitung noch 52 km/h. Folge: ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro, zwei Punkte in Flensburg plus 1 Monat Fahrverbot./ah (505)

