Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad Unfall mit leicht verletzter Person Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Helmstedt (ots)

Samstag, 16.05.2020, gegen 01.40 Uhr Helmstedt, Harbker Weg Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein 31-jähriger Fahrradfahrer lenkte unsicher und in Schlagenlinien fahrend sein Fahrrad. Er geriet mehrfach mit dem Vorderreifen gegen den Bordstein. Bei der anschließenden Kontrolle des 31-jährigen stellte sich heraus, dass dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 1,76 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Freitag, 15.05.2020, gegen 20.05 Uhr Helmstedt/Emmerstedt, zur Neuen Breite Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person, Fahrzeug nicht versichert

Ein 49-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Straße zur Neuen Breite und überholte hierbei einen langsam fahrenden Mofa-Fahrer. In diesem Moment wollte der 31-jährige Rollerfahrer dann nach links in einen Feldweg einbiegen. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 31-jährige leicht verletzt wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass am Motorroller ein altes Versicherungskennzeichen angebracht war, der Motorroller nicht versichert ist. Der 31-jährige muss sich nun wegen Urkundenfälschung und Verstoss gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Beim Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 3700 Euro

Samstag, 16.05.2020, gegen 20.00 Uhr Helmstedt, Elzweg Auffinden eines zuvor entwendeten Kfz-Anhängers

Nachdem es am frühen Abend in Wolfsburg zu einem Diebstahl eines Kfz-Anhängers gekommen ist, stellten Beamte des PK Helmstedt diesen Anhänger kurze Zeit später in Helmstedt fest. Er wurde von einem Kleintransporter gezogen. Am Anhänger war das Kennzeichen des Transporters angebracht. Im bzw. am Fahrzeug wurden zwei Männer angetroffen (39 u.40 Jahre) gegen die nunmehr Verfahren wegen u.a. Diebstahl und Urkundenfälschung eingeleitet wurden.

