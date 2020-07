Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Northeim (ots)

Northeim, Graf-Otto-Straße, Samstag, 11.07.2020, 06.30 - 16.30 Uhr

NORTHEIM (köh) - Im o.a. Tatzeitraum beschädigte ein unbekannter Täter einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes. Der Mazda CX5 wurde an der Heckklappe durch einen ca. 36 cm langen Kratzer am Lack beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, wende sich bitte an die Polizei Northeim unter 05551-70050.

