Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung und illegale Müllablagerung

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Kreiensen Wilhelmstraße; 01.10.2019 - 31.03.2020

EINBECK ( Fi ) -

Bisher unbekannte Täter zerstörten mehrfach, im genannten Zeitraum, das hölzerne Zugangstor zum Grundstück eines leerstehenden Hauses in der Wilhelmstraße in Kreiensen. Zudem wurde Bauschutt und Müll durch unbekannte Täter auf dem Grundstück entsorgt. Dadurch entstand in der Zeit ein ungefährer Sachschaden in Höhe von 700EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck oder der Polizeistation Kreiensen zu melden.

