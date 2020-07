Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Absperrgitter gerammt

Uslar (ots)

(zi.) Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr am 14.07.20, gegen 12:30 Uhr, gegen ein Absperrgitter der Bushaltestelle an der Grundschule in der Bella Clava. Dabei wurde das Gitter teilweise aus dem Fundament gerissen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

