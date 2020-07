Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kraftstoff aus Baustellenfahrzeug entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B 445, Montag, 13.07.20, 21.00 Uhr - Dienstag, 14.07.20, 07.20 Uhr

KALEFELD (schw) - In dem Zeitraum von Montag, 13.07.20, 21.00 Uhr bis Dienstag, 14.07.20, 07.20 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Bagger, der auf dem Baustellengelände zur Errichtung von Klärschlammbecken an der B 445 abgestellt war, ca. 100 Liter Diesel. Der oder die Täter öffneten gewaltsam den Tankdeckel des Baggers und füllten den Diesel in offensichtlich mitgebrachte Behältnisse um. Des Weiteren wurden zwei, ebenfalls auf dem Gelände befindliche Container aufgebrochen. Hieraus wurde allerdings nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich auf geschätzt 1000,- EUR. Hinweise, die zur Aufklärung beitragen können, nimmt die Polizei in Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382/91920-0 entgegen.

