Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebe wiedererkannt

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Am Montag, 13.07.2020, teilte eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes am Hubeweg der Polizei Einbeck, kurz vor 22.00 Uhr telefonisch mit, dass sie zwei männliche Personen wiedererkannt hätte, die am Samstag, 11.07.2020, gegen 21.45 Uhr in dem Markt Gartenfackeln im Wert von ca. 50,- Euro gestohlen haben. Die eingesetzte Funkstreife konnte aufgrund der Beschreibung die Verdächtigen in einer Personengruppe, die sich vor dem Geschäft aufhielt, ausfindig machen. Die beiden Männer, die der Polizei nicht unbekannt sind, stritten den Diebstahl ab, konnten aber aufgrund von Zeugenaussagen überführt werden. Gegen sie wird wegen Diebstahls ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell