POL-NOM: Zigarettenautomat aus der Hauswand gerissen

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Dienstag, 14.07.2020, 04.00 Uhr - 04.10 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (köh) - Ein Zeuge wurde am Dienstag in den frühen Morgenstunden durch einen lauten Knall auf den Diebstahl eines Zigarettenautomaten aufmerksam und verständigte die Polizei. Der an einer Hauswand angebrachte Zigarettenautomat wurde vermutlich von unbekannten Tätern gewaltsam herausgerissen und anschließend in einen dunklen Pkw geladen. Dieser flüchtete anschließend ohne Einschalten der Beleuchtungseinrichtungen in Richtung Angerstein. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im Tatzeitraum einen verdächtigen Pkw oder Täter beobachtet haben, teilen diese Hinweise bitte der Polizei Northeim unter 055551-70050 mit.

