Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Audi angefahren

Ludwigsburg (ots)

Auf etwa 5.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag zwischen 09:00 und 14:45 Uhr in der Hauptstraße angerichtet hat. Er war in Richtung der B 295 unterwegs und streifte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A1 entlang der linken Fahrzeugseite. Anschließend machte er sich aus dem Staub. Aufgrund er am Unfallort festgestellten Spuren könnte der Unbekannte mit einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen.

