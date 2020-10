Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe- Diebstahl von Altmetall

Zwischen Dienstag, den 20.Oktober 2020, gegen 16.30 Uhr und Mittwoch, den 21.Oktober 2020, um 08.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter Altmetall aus Schrottcontainern. Die Container befanden sich auf dem Klinikgelände des St.-Marien-Hospitals. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-91360) entgegen.

Friesoythe - Diebstahl eines E-Bikes

Zwischen Dienstag, den 20.Oktober 2020, gegen 20.00 Uhr und Mittwoch, den 21.Oktober 2020, um 10.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Pedelec der Marke Kalkhoff. Das Fahrrad befand sich zur Tatzeit auf dem Klinikgelände des St.-Marien-Hospitals im dortigen Fahrradständer. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt etwa 3200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-91360) entgegen.

Friesoythe- Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, den 21.Oktober 2020, zwischen 19.15 Uhr und 21.15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus am Maiglöckchenweg ein. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-91360) entgegen.

Friesoythe- Sachbeschädigung an Wohnheim

Zwischen Dienstag, den 20.Oktober 2020, gegen 19.00 Uhr und Mittwoch, den 21.Oktober 2020, um 11.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Wohnheimes am Pehmertanger Weg beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 20.Oktober 2020, zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr kam es in der Barßeler Straße, auf dem Parkplatz des dortigen TEDI-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein/-Ausparken gegen einen dort geparkten Daimler und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Daimler entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

