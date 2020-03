POL-ME: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Haan - 2003066

Polizei Mettmann

Am Donnerstagabend (12.03.2020) verursachte ein 18-jähriger Neusser auf der Flurstraße in Hilden bei einem Abbiegevorgang einen Verkehrsunfall, bei dem ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro entstand.

Was war zuvor passiert?

Gegen 22:55 Uhr befuhr der 18-jährige Renault-Fahrer die Flurstraße aus Fahrtrichtung Böttinger Straße kommend. In Höhe der Einmündung zur Hochdahler Straße hatte er die Absicht, auf ein Gelände einer dortigen Tankstelle zu fahren. Im Abbiegevorgang übersah er einen entgegenkommenden BMW-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge im Frontbereich so massiv beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.

