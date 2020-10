POL-RT: Sattelzug auf B 28 bei Reutlingen umgekippt

Polizeipräsidium Reutlingen

Ein am Mittwochmorgen auf der B 28 auf Höhe Sondelfingen umgekippter Sattelzug hat zu einer zeitweisen Vollsperrung der Bundesstraße in Richtung Metzingen sowie zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Gegen 7.15 Uhr geriet das Zugfahrzeug samt Auflieger, auf dem unter anderem mehrere Tonnen Eisenteile geladen waren, aus noch ungeklärter Ursache ins Schlingern und kippte nach rechts auf die Leitplanken. Der Lasterfahrer blieb unverletzt. Zwischen 8.30 Uhr und zwölf Uhr konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Seit dem Mittag erfolgt mit Hilfe eines Krans die Aufrichtung des Sattelzugs. Dazu war eine erneute Vollsperrung der Richtungsfahrbahn erforderlich. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich noch einige Stunden in Anspruch nehmen. Der Gesamtschaden dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf 100.000 Euro belaufen. (mr)

