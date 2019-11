PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 20.11.2019

Hofheim (ots)

1. Betrüger scheitern mit "Falschen Gewinnversprechen", Schwalbach am Taunus, Dienstag, 19.11.2019, 12:00 Uhr

(jn)Betrüger, die am Dienstag einen 71-jährigen Senior um mehrere Hundert Euro erleichtern wollten, sind erfreulicherweise leer ausgegangen. Der in Schwalbach wohnhafte Herr war von einem unbekannten Mann angerufen worden, der ihm zu einem angeblichen Lotto-Gewinn in Höhe von 49.000 Euro beglückwünschte. Die Geldsumme würden Mitarbeiter der Bundesbank noch am heutigen Tag bei dem 71-jährigen Gewinner vorbeibringen, wobei er als Gegenleistung Playstation-Bezahlkarten im Wert von 900 Euro übergeben müsse. Geblendet von dem hohen Gewinn begab sich der Senior sogleich zu einem nahegelegenen Drogeriemarkt, um entsprechende Playstation-Karten zu erwerben. Ein aufmerksame Mitarbeiterin schöpfte Misstrauen und alarmierte die Polizei, welche ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betruges gegen Unbekannt einleitete.

Immer wieder versuchen sich Kriminelle, an gutgläubigen Menschen zu bereichern und nutzen hierfür gerne auch die Masche der "Falschen Gewinnversprechen". Die Kriminalpolizei gibt folgende Hinweise, damit Sie auch zukünftig nicht auf die Betrüger hereinfallen:

- Seien Sie stets skeptisch, wenn Sie von unbekannten Menschen angerufen werden

- Überlegen Sie, ob Sie wirklich an einem Gewinnspiel teilgenommen haben

- Leisten Sie keine Vorabzahlung und lassen Sie sich nicht von angeblichen Gewinnen blenden

- Notieren Sie sich den Namen des angeblichen Unternehmens und recherchieren Sie im Internet, ob das Unternehmen nicht bereits negativ aufgefallen ist

- Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere polizeiliche Beratungsstelle, Telefonnummer 06192 / 2079 -231 oder unter www.polizei-beratung.de erhalten

2. Einmal gescheitert, einmal Schmuck gestohlen, Eschborn, Niederhöchstadt, Schöne Aussicht, Dienstag, 19.11.2019, 16:15 Uhr bis 19:30 Uhr

(jn)Einbrecher waren am Dienstagabend im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt unterwegs, wobei sie an einer Doppelhaushälfte scheiterten und in einem Einfamilienhaus Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen ließen. Beide Tatorte liegen in der Straße "Schöne Aussicht". Den Angaben der Geschädigten folgend versuchten die Gauner zwischen 16:15 Uhr und 18:30 Uhr, die Terrassentür der Doppelhaushälfte aufzuhebeln. Nach zahlreichen erfolglosen Hebelversuchen, schlugen die Unbekannten das Fenster der Tür ein, betraten die Innenräume jedoch aus unbekannten Gründen nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Mehr Glück hatten die Täter in einem nahegelegenen Einfamilienhaus. Hier kletterten sie auf einen Balkon auf der Rückseite des Wohnhauses, hebelten zunächst an der Balkontür und schlugen diese im weiteren Verlauf ein, um das Haus zu betreten. Auf der Suche nach Diebesgut stießen die unbekannten Täter auf eine hochwertige Armbanduhr, Schmuck und Bargeld. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Das Einbruchskommissariat der Kripo in Hofheim ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Einbrecher stehlen Bargeld und Kamera, Kelkheim (Taunus), Mainblick, Dienstag, 19.11.2019, 16:25 Uhr bis 20:55 Uhr

(jn)Am Dienstagabend haben unbekannte Täter Beute in einem Kelkheimer Einfamilienhaus gemacht und einen Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro hinterlassen. Zwischen 16:25 Uhr und 20:55 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus in der Straße "Mainblick", indem sie einen Rollladen aufbrachen und das entsprechende Fenster aufstemmten. Zuvor hatten sich die Gauner an einem anderen Fenster und einer Tür erfolglos zu schaffen gemacht. Im Anschluss durchwühlten die Unbekannten mehrere Räume und flüchteten hiernach mit einer älteren Digitalkamera und mehreren Hundert Euro Bargeld.

Zeugen melden sich bitte bei der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Werkzeuge von Baustellengelände gestohlen, Hattersheim am Main, Hessendamm, Nacht zum Dienstag, 19.11.2019

(jn)In Hattersheim haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro von einem Baustellengelände entwendet. Hierzu betraten die Täter den Keller eines Rohbaus auf dem Gelände im Bereich des Hessendammes und hebelten eine verschlossene Stahltür auf. Letztlich flüchteten die Unbekannten mit Werkzeug, dessen Wert sich auf mindestens 3.000 Euro beläuft. Eine genaue Auflistung der Beute steht zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen noch nicht fest, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden von der Hofheimer Polizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 erbeten.

5. Autoknacker entwenden Baumaschinen, Flörsheim am Main, Weilbach, Raunheimer Straße, Montag, 18.11.2019, 17:00 Uhr bis Dienstag, 19.11.2019, 07:20 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Montag, 17:00 Uhr und Dienstag, 07:20 Uhr haben bislang unbekannte Täter einen Mercedes Sprinter aufgebrochen und hochwertige Baumaschinen gestohlen. Die Autoknacker hebelten ein Seitenfenster des orangenen, in der Raunheimer Straße im Stadtteil Weilbach geparkten Sprinter auf und nahmen zwei Stemmhammer und einen Asphaltschneider mit einem Gesamtwert von ca. 2.500 Euro an sich. Die Täter flüchteten unerkannt.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

6. Alkoholisiertes Quartett randaliert, Flörsheim am Main, Pfarrer-Münch-Straße, Dienstag, 19.11.2019, 17:20 Uhr bis 17:50 Uhr

(jn)Vier junge Leute haben Zeugen zufolge am frühen Dienstagabend in Flörsheim randaliert und die Außenspiegel von zwei geparkten Pkw beschädigt. Die zwei Fahrzeuge stand in der Pfarrer-Münch-Straße, als die augenscheinlich alkoholisierten Vandalen ihre überschüssige Energie an den Fahrzeugen entluden und dabei einen Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro verursachten. Anschließend flüchteten sie, konnten jedoch beschrieben werden. Demnach soll es sich bei dem Quartett um zwei weibliche und zwei männliche Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren handeln. Einer sei blond, ca. 175 Meter groß und mit einer Collegejacke mit weißen Ärmeln bekleidet gewesen. Der Zweite habe dunkle Haare gehabt und sei dunkel gekleidet gewesen. Die zwei Begleiterinnen sollen ca. 1,60 Meter groß gewesen sein, wobei ein Mädchen blonde Haare hatte.

Die Ermittlungsgruppe der Flörsheimer Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und geht ersten Hinweise zur Identität des Quartetts nach. Weitere Hinweise zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegengenommen.

7. VW Touran mutwillig beschädigt, Eppstein, Alter Fischbacher Weg, Montag, 18.11.2019, 18:00 Uhr bis Dienstag, 19.11.2019, 07:00 Uhr

(jn)In Eppstein ist ein geparkter VW Touran in der Nacht zum Dienstag mutwillig beschädigt worden. Zwischen Montagabend, 18:00 Uhr und Dienstagmorgen, 07:00 Uhr öffnete mindestens ein Täter das unverschlossene Garagentor in der Straße "Alter Fischbacher Weg", zerkratzte mehrere Fahrzeugseiten des grauen in der Garage geparkten Pkw und ließ die Luft aus zwei Reifen heraus. Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen derzeit keine vor.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 zu melden.

8. Heckscheibe von Golf eingeschlagen, Hofheim am Taunus, Rheingaustraße, Montag, 18.11.2019, 16:00 Uhr bis Dienstag, 19.11.2019, 12:45 Uhr

(jn)In Hofheim haben unbekannte Täter Anfang der Woche die Heckscheibe eines VW Golf eingeschlagen und damit einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursacht. Das schwarze Fahrzeug parkte zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag in der Rheingaustraße.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

9. Verkehrstage Ost - Zahlreiche Verkehrsteilnehmer kontrolliert, Sulzbach am Taunus, Schwalbach am Taunus, Eschborn, Bad Soden am Taunus, Dienstag, 19.11.2019

(jn)Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Verkehrstage Ost sind gestern im östlichen Main-Taunus-Kreis etwa 125 Verkehrsteilnehmer kontrolliert und etliche Verstöße festgestellt worden. Gemeinsam mit den Ordnungsämtern der jeweiligen Kommunen haben Polizeibeamte zwischen 07:40 Uhr und 16:55 Uhr Kontrollstellen in Sulzbach, Schwalbach, Eschborn und Bad Soden betrieben. Besonderes Augenmerk legten die Kräfte auf Fahrradkontrollen sowie das Einhalten des Handyverbotes und der Gurtpflicht, wobei insbesondere bei den Fahrradfahrern erfreulicherweise nur verhältnismäßig wenige Beanstandungen festgestellt wurden. 25 Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt, zehn benutzten während der Fahrt ihr Handy und in 15 Fällen lagen Verstöße wie nicht mitgeführte Führerscheine oder mangelhafte Beleuchtungseinrichtungen vor.

