Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Büros durchwühlt

Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 7.50 Uhr, in die Büros eines Autohandels in der Hundsschleestraße eingebrochen. Über eine zuvor eingeschlagene Fensterscheibe gelangte der Täter ins Gebäude und suchte dort nach Wertgegenständen. Was der Kriminelle mitgenommen hat, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Dußlingen (TÜ): Ausgerutscht und abgestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich am Dienstagnachmittag ein 35-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in der Burgstraße zugezogen. Der Mitarbeiter einer Gebäudereinigungsfirma war gegen 14.15 Uhr im Außenbereich eines Mehrfamilienhauses mit Fensterputzarbeiten beschäftigt, als er auf einer Blechbrüstung offenbar ausrutschte und mehrere Meter tief stürzte. Mit dem Rettungswagen wurde der 35-Jährige in eine Klinik gebracht. (mr)

Haigerloch (ZAK): In Schule eingebrochen

In die Schule in der Oberstadtstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und sieben Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchte nachfolgend in einem Zimmer mehrere unverschlossene Schränke. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er sich ersten Erkenntnissen nach ohne nennenswerte Beute wieder aus dem Staub gemacht haben. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden, der auf etwa 600 Euro geschätzt wird. Der Polizeiposten Haigerloch hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

