POL-RT: Einbrüche in Firmen und Arztpraxis; Motorraddieb geschnappt; Verkehrsunfälle

Bei Einbruch überrascht

In einer Firma in der Sankt-Peter-Straße ist am Montagmorgen ein Einbrecher zugange gewesen. Gegen 7.50 Uhr betrat ein Zeuge das Gebäude und hörte verdächtige Geräusche aus dem Untergeschoss. Bei der anschließenden Nachschau hatte der Täter, der durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in die Firma gelangt war, bereits die Flucht ergriffen. Ob etwas entwendet wurde steht derzeit noch nicht fest. (mr)

Reutlingen (RT): In Arztpraxis eingebrochen

In eine Arztpraxis in der Kaiserstraße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag und Montagmorgen, 7.30 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt, durchsuchte nachfolgend die Praxisräume und brach mehrere Schränke auf. Über das Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung der Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nürtingen (ES): Motorraddieb auf frischer Tat geschnappt

Wegen des Verdachts des Diebstahls und der Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Roßdorf gegen einen 17-jährigen Jugendlichen und seinen noch unbekannten Komplizen. Beide stehen in dringendem Verdacht, am frühen Montagmorgen in einer Tiefgarage in der Tischardter Straße zunächst an dort gelagerten Kartons gezündelt und anschließend zwei geparkte Motorräder der Marke Honda Dax gestohlen zu haben. Gegen drei Uhr alarmierten Zeugen die Polizei. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 17-Jährige in Tatortnähe das Motorrad schiebend angetroffen und nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Auch die zweite Honda konnte im Verlauf der weiteren Ermittlungen aufgefunden und sichergestellt werden. Der Jugendliche wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienstelle einem Erziehungsberechtigten überstellt. Die Ermittler gehen ersten Hinweisen auf seinen Komplizen nach, nach dem die Fahndung noch andauert. Ob und in welcher Höhe durch die Zündeleien der beiden ein Sachschaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. (cw)

Owen (ES): Unachtsam die Türe geöffnet

Glück im Unglück hatte eine 48-Jährige, die am Montagmorgen in der Kirchheimer Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war gegen zehn Uhr mit ihrem Citroen Berlingo auf der Kirchheimer Straße in Richtung Lenningen unterwegs, als sie den polizeilichen Ermittlungen zufolge auf Höhe der Hausnummer 85 abrupt nach rechts auf eine Hoffläche fuhr und parallel zur Fahrbahn stehen blieb. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, öffnete sie die Fahrertüre so weit, dass diese in die Fahrbahn hineinragte. Ein nachfolgender 72-jähriger Lkw-Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig reagieren so können. Der tonnenschwere Lkw prallte ungebremst gegen die Fahrertüre, die dabei völlig zerstört wurde. Die Citroen-Fahrerin blieb bei dem Unfall zum Glück unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Winterlingen (ZAK): Gegen Lkw-Anhänger geprallt

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf dem Steigleweg ereignet hat. Eine 22-Jährige war mit ihrem Toyota kurz nach sieben Uhr auf dem gerade verlaufenden und über sechs Meter breiten Steigleweg in Richtung Bitzer Straße unterwegs. Auf Höhe der dortigen Schule kam sie zu weit nach links und krachte seitlich frontal in einen dort geparkten Lkw-Anhänger. Mit schweren Verletzungen musste die junge Fahrerin nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ihr Wagen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Anhänger wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt. (cw)

Burladingen (ZAK): Hochwertige Fahrräder gestohlen

Ein Fahrrad-Fachhandel in der Nonnenstraße in Gauselfingen ist in der Zeit zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagvormittag, neun Uhr, von vermutlich mehreren Einbrechern heimgesucht worden. Die Kriminellen hebelten eine Tür auf und entwendeten hochwertige Fahrräder sowie Zubehör und Ersatzteile im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Burladingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

