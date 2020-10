Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Drogen bei Seminar angeboten (Münsingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Münsingen (RT): Wegen gewerbsmäßigen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei gegen drei Männer im Alter von 35, 36 und 37 Jahren. Die drei Beschuldigten veranstalteten offenbar mehrtägige Seminare, bei denen den Teilnehmern angeblich zum Zweck der Heilung von Seele und Geist Substanzen zum Konsum angeboten wurden, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen.

Auf die Spur der Verdächtigen kam die Polizei vor einigen Wochen durch Angaben einer Seminarteilnehmerin, die nach dem Konsum der gereichten Substanzen unter erheblichen, gesundheitlichen Problemen gelitten hatte.

Die Ermittler fanden heraus, dass den Teilnehmern bei derartigen Veranstaltungen offenbar regelmäßig dimethyltryptaminhaltige Pflanzenteile und Tiersekrete zum Konsum gereicht werden. Die nach dem Betäubungsmittelgesetz nicht verkehrsfähigen und damit verbotenen Wirkstoffe "DMT" und "5-Meo-DMT" sind den Halluzinogenen zugeordnet. Ihnen werden Nebenwirkungen wie Panik- und Angstattacken, Orientierungs- und Bewusstlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen zugeschrieben. Als Nebenwirkungen des Tiersekrets werden darüber hinaus Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck und Krampfanfälle beschrieben. Die Behörden warnen daher explizit vor dem Konsum derartiger Substanzen.

Bei der Bewerbung und der Organisation der Veranstalter gingen die Verdächtigen äußerst konspirativ vor. Bei nicht eingeweihten Interessenten entstand teilweise der irrige Eindruck, dass sie sich zu einer Art Wellnessaufenthalt anmelden. Auch wurde der genaue Veranstaltungsort bei der Bewerbung nicht genannt, erst nach erfolgter Anmeldung und Anzahlung erfuhren die Teilnehmer in geschlossenen Chatgruppen, wohin sie genau anzureisen haben. Dennoch erbrachten die Ermittlungen, dass am 9. Oktober 2020 in Münsingen ein weiteres Seminar abgehalten werden sollte, worauf die Staatsanwaltschaft Tübingen entsprechende Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse erwirkte. Bei Seminarbeginn schlugen die Ermittler zu. Die drei Verantwortlichen wurden vorläufig festgenommen. In den Räumen wurden neben Seminarunterlagen mehrere Liter Ayahuasca-Tee und Froschgiftsekrete sowie Tüten und Behältnisse unbekannten Inhalts aufgefunden und beschlagnahmt. Diese Stoffe und weitere Substanzen, die teilweise in den Wohnungen der Beschuldigten aufgefunden wurden, werden nun hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe untersucht.

Die Ermittlungen zum Umfang des gewerbsmäßigen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln dauern noch an. Bis sich die Beschuldigten gegebenenfalls gerichtlich verantworten müssen, befinden sie sich auf freiem Fuß. (ak)

