Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Fahrzeug

Hemer (ots)

In der Nacht zum Montag wurde an der Urbecker Straße in ein Fahrzeug eingebrochen. Unbekannte durchwühlten den grauen Mercedes Benz GLE und entwendeten ein Portemonnaie und eine Aktentasche. Die Aktentasche wurde im Nahbereich aufgefunden und an den Eigentümer zurückgegeben.

