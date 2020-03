Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Helfer werden selbst zur Zielscheibe

Iserlohn (ots)

Polizeibeamte mussten Sonntag, 4.40 Uhr, zu einer Gaststätte an der Hans-Böckler-Straße ausrücken. Auf dem davor befindlichen Parkplatz gerieten zwei Männer (20+22) aneinander. Als zwei Frauen (20+22) dazwischen gingen, wurden sie selbst geschlagen und getreten und dadurch leicht verletzt. Die Hintergründe der Eskalation sind noch unklar. Die Polizei ermittelt gegen die Männer wegen gefährlicher Körperverletzung.

Einbrecher flüchten unerkannt in der Zollhausstraße: Am 08.03.2019, gegen 23:45 Uhr, versuchten unbekannte Einbrecher in eine dortige Firma einzubrechen. Die Täter hatten im Vorhinein die Kabel der akustischen Alarmanlage abgetrennt und wollten durch ein Fenster einsteigen. Dieser versuch schlug fehl, die Täter flüchteten unerkannt, nachdem sie diversen Sachschaden hinterlassen hatten.

Bei einem Kellereinbruch in der Karlstraße wurden einem 85 Jährigen Geschädigten diverse Werkzeuge aus seinem Keller gestohlen (Tatzeitraum: 02.03 - 05.03.2020). Die Täter hinterließen geringen Sachschaden.

Briefkasten geklaut: Am Morgen des 07.03. erschien ein Geschädigter auf der Polizeiwache in Iserlohn und erstattete Anzeige wegen Briefkastendiebstahls. Unbekannte Diebe hatten ihm in der Nacht vom 06.03. zum 07.03. den Briefkasten an seinem Haus in der Schützenstraße demontiert und mitgenommen.

