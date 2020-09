Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Personen bedroht

Altena/Lüdenscheid (ots)

Ein 22-jähriger Altenaer hat am Montag mehrere Personen bedroht. Von einem ehemaligen Arbeitskollegen ließ er sich gegen 15 Uhr von der Rahmede aus nach Lüdenscheid mitnehmen. Ihm zeigte er seine Softair-Pistole und ließ sich am Hit-Markt in Lüdenscheid absetzen. Gegen 18.40 Uhr bedrohte der alkoholisierte Mann im Kulturhauspark in der Freiherr-vom-Stein-Straße einen unbeteiligten Passanten, der auf einer Parkbank saß. Zehn Minuten später tauchte er auf dem Sternplatz auf, wo er eine dreiköpfige Personengruppe anpöbelte. Ein 31-Jähriger bekam eine Ohrfeige. Ein Polizeibeamter überwältigte ihn. Der Altenaer wurde auf Veranlassung des Ordnungsamtes und eines Arztes vom Polizei-Gewahrsam aus nach PsychKG in ein Krankenhaus eingewiesen.

