Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Rollerfahrer rutscht auf nasses Fahrbahn aus - 80-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße 11.06.2020, 07.40 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Heinrich-Heine-Straße. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand befuhr gegen 07.40 Uhr ein 80 Jahre alter Motorrollerfahrer aus Wolfsburg mit seiner 250er Vespa GTS die Laagbergstraße in Richtung Heinrich-Heine-Straße. Als in die Heinrich-Heine-Straße einbiegen wollte, verlor er aufgrund von Straßennässe die Kontrolle über sein zweirädriges Gefährt. Er stürzte und rutsche auf eine Verkehrsleitinsel und gegen ein dort aufgestelltes Verkehrsschild. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht. An dem Motorroller entstand Sachschaden, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

