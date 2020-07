Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Wintrich (ots)

Zwei 16jährige Fahrer von Leichtkrafträdern befuhren am Donnerstag, 23.07.2020, hintereinander die B53 von Piesport in Fahrtrichtung Wintrich.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der hintere der beiden Kraftfahrzeugführer kurz vor der Einmündung in die Ortslage Wintrich zu Fall und kam auf der Straße zum Liegen. Durch den Sturz zog er sich, nach bislang vorliegenden Erkenntnissen, leichte Verletzungen unbekannten Ausmaßes zu. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Form von Kratzspuren.

Aus Gründen einer genauen Diagnose wurde er mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

