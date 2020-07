Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Bernkastel-Kues (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag, 23.07.2020, ereignete sich in Bernkastel-Kues, in Höhe der Parkplatzausfahrt des Aldi-Supermarktes, gegen 14:44 Uhr ein Verkehrsunfall.

Bei dem Versuch die Parkplatzausfahrt zu überqueren, wurde eine 79jährige Fußgängerin vom rechten Außenspiegel eines PKW erfasst, der den dort befindlichen Kreisverkehr befuhr.

Die Fußgängerin stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen am unteren Rücken zu.

Der Fahrer des PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei fragt: Wer hat das Verkehrsunfallgeschehen beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zu Fahrzeugtyp, Kennzeichen und Fahrzeugführer geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Telefon: 06531/9527-0

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell