Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Syke - Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamte in Neuenkirchen - Unfallflucht in Weyhe ---

Syke-Okel - tödlicher Verkehrsunfall

Eine 23-jährige VW-Golf-Fahrerin aus Bassum hat am Sonntag gegen 17.15 Uhr beim Einbiegen auf die Okeler Straße (L 333) einen Motorradfahrer übersehen.

Ein 57-jährige Motorradfahrer befuhr die Okeler Straße in Richtung Syke, als die Frau aus einer Seitenstraße auf die Okeler Straße auffuhr. Er bremste noch, kam aber durch das starke Bremsmanöver zu Fall und rutschte in den PKW.

Bis zum Eintreffen des Rettungswagens leisteten mehrere Personen sofort Erste Hilfe. Ein Rettungshubschrauber flog den verunfallten Motorradfahrer in ein Bremer Krankenhaus, wo er allerdings noch am Abend verstarb. Die PKW-Fahrerin wurde nicht verletzt, stand aber unter Schock. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

Schwaförden und Sulingen - Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:40 Uhr, wurde ein 21-Jähriger aus Riede mit seinem Pkw Fiat in Mallinghausen/Schwaförden von der Polizei kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Am Sonntagabend, gegen 19:55 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger aus Sulingen mit seinem Pkw Peugeot die Friedrich-Tietjen-Straße in Sulingen, obwohl er ebenfalls unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Auch sein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Staffhorst - Ohne Kennzeichen und Zulassung

Am Sonntagmittag, gegen 11:50 Uhr, stoppte die Polizei auf der Siedenburger Straße in Staffhorst einen BMW ohne Kennzeichen. Bei der näheren Kontrolle stellte sich heraus, der 51-jährige Halter des Fahrzeuges wollte "nur" eine Probefahrt mit einem Kaufinteressenten unternehmen. Der Pkw seit dem 01.07.2020 behördlich außer Betrieb gesetzt wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Neuenkirchen - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Freitag, gegen 23.55 Uhr, sollte ein 23-jähriger stark betrunkener und aggressiv auftretender Täter einer Körperverletzung in der Gartenstraße, zur Verhinderung weiterer Straftaten, der Gewahrsamszelle der Polizei Sulingen zugeführt werden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens mussten dem 23-Jährigen Handfesseln angelegt werden. Dabei wehrte sich der 23-Jährige vehement und versuchte wiederholt die eingesetzten Polizeibeamten zu treten. Während der Fahrt zur Polizei beleidigte und bedrohte er die Polizeibeamten. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt und das Opfer der Körperverletzung wurde lediglich leicht verletzt. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 23-Jährigen eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Weyhe - Unfallflucht

Am Sonntag gegen 18:00 Uhr wurde in der Bremer Straße in Weyhe ein Opel-Astra angefahren und der Verursacher beging Verkehrsunfallflucht. Auf dem Schützenplatz beim dortigen Eisverkauf beobachteten Zeugen, wie der geparkte Opel-Astra durch eine ausparkende Verkehrsteilnehmerin beschädigt wurde. Die Verursacherin bemerkte den Unfall, entfernte sich aber dennoch, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem verursachenden PKW handelt es sich mutmaßlich um einen blauen Dacia-Dokker. Am Opel-Astra der Geschädigten entstand ein Schaden an dem hinteren Stoßfänger. Mögliche Zeugen, oder auch die Verursacherin, werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, zu melden.

Barnstorf - Einbruch

Am Sonntag in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 17.30 Uhr sind unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Kienmoor eingebrochen. Der oder die Täter drangen durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine der Wohnungen ein. Hier durchsuchten sie mehrere Räume, bevor sie unerkannt entkommen konnten. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der Schaden ist, steht zur Zeit noch nicht fest.

