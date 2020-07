Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Erneut Tankstelle überfallen ---

Diepholz (ots)

Gegen 08.30 Uhr am heutigen Sonntag hat ein unbekannter Täter die Tankstelle am Westpoint in der Friedrich-Tietjen-Straße überfallen.

Der Unbekannte forderte die Kassiererin, unter Vorhalt einer Schußwaffe, auf, Wechselgeld und Zigaretten in einen mitgebrachten Beutel zu legen. Mit der Beute ging er dann zu einem Pkw, vermutlich Ford, und flüchtete in Richtung B 214. Die 28-jährige Kassiererin blieb unverletzt, stand aber unter Schock. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen bleib erfolglos.

Der Täter soll Mitte bis Ende 20 Jahre alt und schlank sein. Das Gesicht hatte er mit einer MundNasenMaske bedeckt. Bekleidet war er mit heller Jeans, einem schwarzen T-Shirt und weißen Turnschuhen.

Aufgrund der Gesamtumstände und der vorliegenden Personenbeschreibungen schließt die Polizei einen Zusammenhang mit den Überfällen der letzten Woche in Schwaförden und Bruchhausen-Vilsen nicht aus.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

