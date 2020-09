POL-MK: Anhänger stillgelegt.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Am gestrigen Montag, 31.08.202, gegen 17:50 Uhr, wurde durch den Verkehrsdienst in Iserlohn auf der Seilerseestr. ein LKW (3,5t) mit Anhänger kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Anhänger in einem desolaten Zustand war. Ein Stoßdämpfer war abgerissen, die Beleuchtungseinheit hinten defekt. Eine Bremsprobe ergab, dass die Bremse ohne Funktion war. Deshalb wurde der Anhänger sichergestellt und abgeschleppt, um ihn heute einem Sachverständigen vorzuführen. Dieser bestätigte die Feststellungen der Beamten, der Anhänger wurde als verkehrsunsicher befunden. Er wurde stillgelegt. Gegen den Fahrzeugführer und den Fahrzeughalter wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

