Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erst eingebrochen, dann Fahrräder gestohlen

Hemer (ots)

Der am Freitag geschnappte Fahrraddieb hatte an diesem Tag nicht den ersten Kontakt zur Polizei. Ihm werden Einbrüche in Pkw und Garage sowie der Diebstahl einer Überwachungskamera zur Last gelegt. Die Polizei geht davon aus, dass er sein Tagewerk zwischen 0.30 und 1 Uhr begann. Zu diesem Zeitpunkt öffnete jemand gewaltsam einen Ford Ka, der am Rand des Droste-Hülshoff-Weges parkte. Der Dieb nahm einen Regenschirm, diverse Mund-Nasen-Schutzmasken und einen Garagentor-Handsender an sich. Damit öffnete der zunächst Unbekannte eine Garage und entwendete von dort diverse Werkzeuge und Werkzeugmaschinen.

Kurz nach 7 Uhr bemerkte ein Hauseigentümer am Mühlenweg einen Mann auf dem Grundstück seines Mehrfamilienhauses. Der Fremde machte sich an den Überwachungskameras zu schaffen und nahm eines der Geräte an sich. Damit ging er in Richtung Duloh davon. Polizeibeamte entdeckten die beschriebene Person am Droste-Hülshoff-Weg. Der 26-Jährige hatte nicht nur Cannabis dabei, sondern auch einen Garagentor-Handsender und Werkzeuge. Er konnte sich nicht ausweisen und wurde zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 26-Jährige wieder frei gelassen. Prompt klaute er an der Balver Straße die beiden Fahrräder.

