Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zivilfahnder vollstrecken internationalen Haftbefehl

Neuss (ots)

Am Freitagabend (14.8.) konnten Zivilfahnder in Neuss einen internationalen Haftbefehl vollstrecken. Gegen 19:00 Uhr überraschten die Polizisten den 34-jährigen Gesuchten auf der Straße, als er gerade mit seinen Einkäufen nach Hause kam. Es folgte die Festnahme.

Gegen den in Grimlinghausen wohnhaften Mann lag ein internationaler Haftbefehl aus Rumänien vor. Ihm wird dort die Beteiligung an einer kriminellen Organisation sowie versuchter Mord und Freiheitsberaubung vorgeworfen. Ihn erwartet nunmehr eine siebenjährige Haftstrafe in Rumänien. Er wird in Kürze einem Richter vorgeführt.

