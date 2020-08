Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Tankstelle - Wer hat etwas beobachtet?

Korschenbroich-Glehn (ots)

In der Nacht zu Sonntag (16.08.), gegen 2:25 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle an der Dieselstraße in Korschenbroich. Durch Beschädigung der Glastür gelangten drei dunkel gekleidete und maskierte Männer in den innenliegenden Raum. Dort wurde der Alarm ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen verließ das Trio umgehend den Raum und flüchteten in einem weißen Sportwagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen für den Vorfall. Wer hat zur Tatzeit das Auto oder die Personen beobachtet und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

