Polizei Essen

POL-E: Essen: Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung an Geldautomat - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45355 E.-Bochold: Mit Fotos einer Überwachungskamera suchte die Polizei nach einem Unbekannten, der am 29. Juli 2019 an einem Geldautomaten an der Bocholder Straße Bargeld unterschlagen haben soll. Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4498290. Diese Fahndung wird nun zurückgenommen. Der Mann hat sich selbst bei der Polizei gestellt. Die Medien werden gebeten, die Fotos nicht mehr zu verbreiten und zu löschen. /bw

