POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Automaten-Aufbrecher

Unbekannte Täter stehen im Verdacht Anfang April einen Zigarettenautomaten am Europaring aufgebrochen und den Inhalt entwendet zu haben. Die Täter stiegen anschließend in einen dunkel-blauen VW Golf mit dem Kennzeichen MK-JJ 9094. Am 20.04.2020 fiel dieses Kennzeichen aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes auf der A 46 auf. Hierbei entstand ein Foto des Fahrers. Dem Fahrzeughalter ist die Person nicht bekannt. Die Kennzeichen gehören ursprünglich zu einem schwarzen VW Golf. Die Originalkennzeichen sind auch noch vorhanden. Es ist somit davon auszugehen, dass die Kennzeichen nachgemacht und missbräuchlich genutzt wurden oder sogar noch werden. Wer kann Hinweise zur abgebildeten Person geben:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/altena-diebstahl-urkundenfaelschung-kennzeichenmissbrauch

Hinweise nimmt die Wache Altena unter 02352/9199-0 entgegen.

